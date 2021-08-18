Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Активисты-защитники исторического здания в Киеве заявили о нападении титушек

Среда, 18 августа 2021, 23:12
Фото: UA Times

Защитники исторического здания на улице Обсерваторной, 6 в Киеве (усадьба Барбана) заявили о нападении титушек, которых якобы привез застройщик для того, чтобы снести дом.

Источник: активист Олег Симороза в Facebook и в комментарии УП

Детали: По словам местных жителей, вышедших под усадьбу, чтобы помешать проезду строительной техники, застройщик хочет снести усадьбу. Однако у него якобі нет соответствующих документов, позволяющих ему это сделать. Компания, которая ведет работы на усадьбе – ООО "Информационная группа" Агентство столичных сообщений".

На месте усадьбы якобы хотят построить торгово-развлекательный центр.

На трансляции в соцсети указывается, что титушки напали на защитников дома и устроили потасовку. Однако, техника так и не смогла заехать. В то же время, активисты смогли подойти к дому. На видео видно, что к дому делают подкоп, а на его стенах уже видны трещины, хотя застройщик официально указывает, что планировал работы по укреплению фундамента.

Парни, прибывшие на помощь строительной технике, были одеты в спортивную форму и закрывали лицо медицинскими масками.

Усадьба Барбана - историческое здание 19 века. Активисты утверждают, что Минкульт запретил строительство на месте усадьбы и выдал соответствующее предписание.

12 августа полиция провела следственные действия. Во время них, по словам Симороза, оказалось, что застройщику известно о существовании предписания Минкульта о приостановлении любых строительных работ.

 
Предписание о запрете проведения строительных работ
ДОКУМЕНТ В РАСПОРЯЖЕНИИ УП

Тогда же застройщика вызвали на допрос, а громада дала показания относительно невыполнения требований предписания и продолжения строительных работ и регулярный угроз. Местных жителей также заверили, что следователи будут инициировать перед прокуратурой наложения ареста в рамках статьи 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

Активисты напоминают, что дом находится в центральном историческом ареале города, а следовательно в соответствии с законодательством там нельзя проводить любые строительные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия.

Активисты, которые дежурят у дома Барбано
Активисты, которые дежурят у дома Барбано
Олег Симороз

Почему это важно: В апреле в Киеве снесли историческое здание Уткина, после чего правоохранители открыли уголовное производство. Такие случаи не редкость. На месте же исторических зданий появляются многоэтажки или торговые центры.

Читайте также: Каким должно быть противодействие хаотичной застройке и уничтожению культурных сооружений

Снести этажи или "украсить". Как Киев спасать от домов -"монстров"

Ольга Гетьманец, УП
Темы: строительствоКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости среды и ночи: войска США в Афганистане, сцена для концерта Бочелли

На Донбассе погиб украинский военный

Американские войска могут остаться в Афганистане после завершения миссии США

ДополненоАктивисты-защитники исторического здания в Киеве заявили о нападении титушек

Кузьменко вслед за Дугарь заявила о слежке

Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину

Все новости...
строительство
Киевское наследство. Как и кто разрушает центр столицы?
Началась подготовка к возведению Ямпольского моста через Днестр в Молдову
По делу Подольского моста в Киеве проходят новые обыски
Последние новости
08:31
Зеленский наградит Меркель орденом
08:20
В Украине зафиксировали 1 560 случаев COVID за сутки, в больницы забрали 665 человек
08:00
Главные новости среды и ночи: войска США в Афганистане, сцена для концерта Бочелли
07:45
На Донбассе погиб украинский военный
07:14
Пекин запустил на орбиту группу спутников
06:45
Украина — шестая в Европе по суточной смертности от COVID-19
06:06
ВОЗ: Сейчас бустерные вакцины против COVID-19 не нужны
05:28
Президент Китая пообещал отрегулировать доходы богачей
04:35
Куба ужесточила правила пользования Интернетом после антиправительственных протестов
03:40
Мьянма: Военные убили более 1000 человек после переворота
Все новости...