У мережі з'явилось відео репетиції параду з піснею "Путін - х#йло"

У мережі з'явилось відео, де військові на репетиції параду до Дня Незалежності хором співають пісню "Путін - х#йло".

Джерело: відео узяте з сторіз Instagram-акаунту "_gibi___", редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко у Facebook

Деталі: Відео було опубліковане пізно ввечері 18 серпня. На ньому видно, як військові строєм марширують столичним Хрещатиком.

Нагадаємо: 18, 20 та 22 серпня у столиці проходять репетиції військового параду до Дня Незалежності.