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У мережі з'явилось відео репетиції параду з піснею "Путін - х#йло"

Четвер, 19 серпня 2021, 00:40
У мережі з'явилось відео репетиції параду з піснею Путін - х#йло

У мережі з'явилось відео, де військові на репетиції параду до Дня Незалежності хором співають пісню "Путін - х#йло".

Джерело: відео узяте з сторіз Instagram-акаунту "_gibi___", редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко у Facebook       

Деталі: Відео було опубліковане пізно ввечері 18 серпня. На ньому видно, як військові строєм марширують столичним Хрещатиком.

Нагадаємо: 18, 20 та 22 серпня у столиці проходять репетиції військового параду до Дня Незалежності.

"Українська правда" в Threads

Теми: парадДень НезалежностіПутін
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