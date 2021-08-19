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В сети появилось видео репетиции парада с песней "Путин - х#йло"

Четверг, 19 августа 2021, 00:40

В сети появилось видео, где военные на репетиции парада ко Дню Независимости хором поют песню "Путин - х#йло".

Источник: видео взято с сториз Instagram-аккаунта "_gibi___", редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко в Facebook

Детали: Видео было опубликовано поздно вечером 18 августа. На нем видно, как военные строем маршируют по столичному Крещатику.

Напомним: 18, 20 и 22 августа в столице проходят репетиции военного парада ко Дню Независимости.

Темы: парадДень НезависимостиПутин
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