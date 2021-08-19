З осені в США будуть втретє щеплювати від COVID-19
З 20 вересня у США почнуть пропонувати бустерні вакцини від COVID-19.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США, Reuters
Деталі: Зазначається, що третій укол запропонують американцям, які вже мають щеплення дводозовою вакциною Moderna Inc або Pfizer принаймні вісім місяців тому. Людям, які вакцинувалися Johnson & Johnson, швидше за все, буде потрібна ревакцинація.
Люди, які були повністю вакциновані раніше за всіх під час вакцинації - медики, мешканці будинків престарілих та інші літні люди – найімовірніше матимуть першочергове право на ревакцинацію.
Уряд США розраховує безкоштовно роздати 100 млн бустерних вакцин приблизно в 80 тисячах населених пунктах.
Нагадаємо: Станом на 3 серпня у США 70% дорослих отримали по дозі вакцини проти COVID-19.