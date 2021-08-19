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З осені в США будуть втретє щеплювати від COVID-19

Четвер, 19 серпня 2021, 02:36
З осені в США будуть втретє щеплювати від COVID-19

З 20 вересня у США почнуть пропонувати бустерні вакцини від COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США, Reuters

Деталі: Зазначається, що третій укол запропонують американцям, які вже мають щеплення дводозовою вакциною Moderna Inc  або Pfizer принаймні вісім місяців тому. Людям, які вакцинувалися Johnson & Johnson, швидше за все, буде потрібна ревакцинація.

Люди, які були повністю вакциновані раніше за всіх під час вакцинації - медики, мешканці будинків престарілих та інші літні люди – найімовірніше матимуть першочергове право на ревакцинацію.

Уряд США розраховує безкоштовно роздати 100 млн бустерних вакцин приблизно в 80 тисячах населених пунктах.

Нагадаємо: Станом на 3 серпня у США 70% дорослих отримали по дозі вакцини проти COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус
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