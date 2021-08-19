С осени в США будут в третий раз прививать от COVID-19

С 20 сентября в США начнут предлагать бустерные вакцины от COVID-19.



Источник: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Reuters



Детали: Отмечается, что третий укол предложат американцам, которые уже имеют прививки двухдозовой вакциной Moderna Inc или Pfizer по крайней мере восемь месяцев назад. Людям, которые вакцинировались Johnson & Johnson, скорее всего, потребуется ревакцинация.

Люди, которые были полностью вакцинированы раньше всех во время вакцинации - медики, жители домов престарелых и другие пожилые люди - скорее всего будут иметь первоочередное право на ревакцинацию.

Правительство США рассчитывает бесплатно раздать 100 млн бустерных вакцин примерно в 80 тысячах населенных пунктах.

Напомним: По состоянию на 3 августа в США 70% взрослых получили по дозе вакцины против COVID-19.