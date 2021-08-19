ВООЗ: Наразі бустерні вакцини проти COVID-19 не потрібні

Всесвітня організація охорони здоров'я не бачить необхідності у бустерних вакцинах проти COVID-19, тобто у введенні допоміжних доз вакцини проти коронавірусу для посилення дії двох основних доз.

Джерело: головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан, яку запитали про необхідність бустерів для підвищення захисту від хвороби на пресконференції, старший радник ВООЗ Брюс Ейлвард, Reuters

Пряма мова Свамінатан: "Ми абсолютно впевнені, що сьогоднішні дані не вказують на те, що бустери необхідні".

Деталі: Свамінатан додала, що необхідні подальші дослідження.

Брюс Ейлвард, маючи на увазі ревакцинацію, яка застосовується в країнах з високим рівнем доходів, сказав репортерам: "Вакцин досить у всьому світі, але вони не потрапляють в потрібні місця в потрібному порядку".

За його словами, найбільш вразливих у всьому світі слід повністю вакцинувати до введення бустерів повністю вакцинованим.

Нагадаємо: ВООЗ зробила цю заяву незадовго до того, як уряд США оголосив про плани робити бустерні щеплення широко доступними для всіх американців, починаючи з 20 вересня.