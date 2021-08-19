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ВОЗ: Сейчас бустерные вакцины против COVID-19 не нужны

Четверг, 19 августа 2021, 06:06

Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости в бустерных вакцинах против COVID-19, то есть в введении вспомогательных доз вакцины против коронавируса для усиления действия двух основных доз.

Источник: главная научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, которую спросили о необходимости бустеров для повышения защиты от болезни на пресс-конференции, старший советник ВОЗ Брюс Ейлвард, Reuters

Прямая речь Сваминатан: "Мы абсолютно уверены, что сегодняшние данные не указывают на то, что бустеры необходимы".

Детали: Сваминатан добавила, что необходимы дальнейшие исследования.

Брюс Ейлвард, имея в виду ревакцинацию, которая применяется в странах с высоким уровнем доходов, сказал репортерам: "Вакцин достаточно во всем мире, но они не попадают в нужные места в нужном порядке".

По его словам, наиболее уязвимых во всем мире следует полностью вакцинировать до введения бустеров полностью вакцинированы.

Напомним: ВОЗ сделала это заявление незадолго до того, как правительство США объявило о планах делать бустерные прививки широко доступными для всех американцев, начиная с 20 сентября.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019здоровье
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