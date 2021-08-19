Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна — шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Четвер, 19 серпня 2021, 06:45

За добу 17 серпня у світі виявили 694 054 нові зараження COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 158 127 випадків, в Бразилії – 41 017, в Ірані – 39 174.

Крім того, в Індії – 35 797 інфікувань, в Британії -  33 904.

 

Україна з 1 447 випадками на 53 місці у світі, між Перу та Болгарією. У Європі Україна на 14 місці.

10 553  людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 35 місці у світі і на 6 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 17 серпня в Україні зафіксували 1 447 нових випадків коронавірусної хвороби і 40 летальних випадків. Госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 677 осіб. Одужали 712 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID-сертифікати у "Дії" офіційно визнали у Євросоюзі

інфографікаЗеленський на понад 10% випереджає конкурентів у президентському рейтингу

За смертельну травму працівнику УДО боксер отримав 7 років в'язниці

Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня

44 держави та організації: Кулеба назвав повний склад саміту "Кримської платформи"

Головні новини середи і ночі: війська США в Афганістані, сцена для концерту Бочеллі

Усі новини...
коронавірус
ВООЗ: Наразі бустерні вакцини проти COVID-19 не потрібні
З осені в США будуть втретє щеплювати від COVID-19
Кількість заражень в "Молодій гвардії" зросла до 53, у більшості попередньо виявили "Дельту"
Останні новини
16:10
відеоПрикордонники накрили банду нелегальної міграції: організував 25-річний киянин
15:53
Греція зміцнює кордони, побоюючись напливу мігрантів з Афганістану
15:44
Спалах COVID у таборі в Одесі: кількість інфікованих знову зросла
15:32
Cоняшникова олія подешевшала вперше за рік – асоціація
15:28
фотоУ Луцьку викрили ботоферму на тисячі акаунтів, яку фінансували з Росії
15:25
У четвер снайпер убив на Донбасі військового бригади імені Короля Данила
15:24
Головний дипломат ЄС пояснив, що готовність говорити з "Талібаном" не означає їхнього визнання
14:57
Toyota у вересні скоротить виробництво авто на 40% через дефіцит чипів
14:39
Глави МЗС країн НАТО зберуться позачергово обговорити Афганістан
14:35
Рада нацбезпеки пропонує до 2024 року заборонити рекламу медикаментів
Усі новини...