Україна — шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19

За добу 17 серпня у світі виявили 694 054 нові зараження COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 158 127 випадків, в Бразилії – 41 017, в Ірані – 39 174.

Крім того, в Індії – 35 797 інфікувань, в Британії - 33 904.

Україна з 1 447 випадками на 53 місці у світі, між Перу та Болгарією. У Європі Україна на 14 місці.

10 553 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 35 місці у світі і на 6 в Європі.

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Нагадаємо: 17 серпня в Україні зафіксували 1 447 нових випадків коронавірусної хвороби і 40 летальних випадків. Госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 677 осіб. Одужали 712 осіб.