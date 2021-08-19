Украина — шестая в Европе по суточной смертности от COVID-19

За сутки 17 августа в мире обнаружили 694 054 новых заражения COVID-19.



Источник: Worldometers



Детали: В частности, в США - 158 127 случаев, в Бразилии - 41 017, в Иране - 39 174.

Кроме того, в Индии - 35 797 заражений, в Великобритании - 33 904.

Украина с 1447 случаями на 53 месте в мире, между Перу и Болгарией. В Европе Украина на 14 месте.

10553 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 35 месте в мире и на 6 в Европе.



Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним: 17 августа в Украине зафиксировали 1447 новых случаев коронавирусной болезни и 40 летальных случаев. Госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 677 человек. Выздоровели 712 человек.