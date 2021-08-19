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Пекін запустив на орбіту групу супутників

Четвер, 19 серпня 2021, 07:14
Пекін запустив на орбіту групу супутників

Китай запустив на орбіту групу супутників Tianhui II-02.

Джерело: "Синьхуа"

Деталі:  Супутники були запущені в 06:32 за пекінським часом (01:32 за Києвом) з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі.

Групу запустили на орбіту за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4Б".

Нагадаємо: Наприкінці червня Китай успішно запустив у космос трьох космонавтів в рамках місії "Шеньчжоу-12". Космічний корабель  доправляє екіпаж до основного модуля майбутньої космічної станції "Тяньгун", яка будується на низькій навколоземній орбіті.

Теми: Китайкосмос
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