Пекін запустив на орбіту групу супутників

Китай запустив на орбіту групу супутників Tianhui II-02.

Джерело: "Синьхуа"

Деталі: Супутники були запущені в 06:32 за пекінським часом (01:32 за Києвом) з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі.

Групу запустили на орбіту за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4Б".

Нагадаємо: Наприкінці червня Китай успішно запустив у космос трьох космонавтів в рамках місії "Шеньчжоу-12". Космічний корабель доправляє екіпаж до основного модуля майбутньої космічної станції "Тяньгун", яка будується на низькій навколоземній орбіті.