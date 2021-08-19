Пекин запустил на орбиту группу спутников
Четверг, 19 августа 2021, 07:14
Китай запустил на орбиту группу спутников Tianhui II-02.
Источник: "Синьхуа"
Детали: Спутники были запущены в 6:32 по пекинскому времени (1:32 по Киеву) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.
Группу запустили на орбиту с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4Б".
Напомним: В конце июня Китай успешно запустил в космос трех космонавтов в рамках миссии "Шэньчжоу-12". Космический корабль доставляет экипаж к основному модулю будущей космической станции "Тяньгун", которая строится на низкой околоземной орбите.