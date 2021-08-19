На Донбасі загинув український військовий
19 серпня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зазначається, що 19 серпня в районі проведення ООС було 3 обстріли з боку окупантів.
Зокрема, у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Кримського противник стріляв з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Нью-Йорка ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, минулої доби було 3 обстріли.
Поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.