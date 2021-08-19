Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбасі загинув український військовий

Четвер, 19 серпня 2021, 07:45

19 серпня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зазначається, що 19 серпня в районі проведення ООС було 3 обстріли з боку окупантів.

Зокрема, у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник стріляв з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорка ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, минулої доби було 3 обстріли.

Поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Українська правда
Теми: ООСДонбасбойові діїОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID-сертифікати у "Дії" офіційно визнали у Євросоюзі

інфографікаЗеленський на понад 10% випереджає конкурентів у президентському рейтингу

За смертельну травму працівнику УДО боксер отримав 7 років в'язниці

Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня

44 держави та організації: Кулеба назвав повний склад саміту "Кримської платформи"

Головні новини середи і ночі: війська США в Афганістані, сцена для концерту Бочеллі

Усі новини...
ООС
17 серпня бойовики на Донбасі порушували тишу 11 разів, поранили бійця
Назвали ім’я вбитого снайпером 26-річного військового
Окупанти на Донбасі вбили українського військового
Останні новини
16:10
відеоПрикордонники накрили банду нелегальної міграції: організував 25-річний киянин
15:53
Греція зміцнює кордони, побоюючись напливу мігрантів з Афганістану
15:44
Спалах COVID у таборі в Одесі: кількість інфікованих знову зросла
15:32
Cоняшникова олія подешевшала вперше за рік – асоціація
15:28
фотоУ Луцьку викрили ботоферму на тисячі акаунтів, яку фінансували з Росії
15:25
У четвер снайпер убив на Донбасі військового бригади імені Короля Данила
15:24
Головний дипломат ЄС пояснив, що готовність говорити з "Талібаном" не означає їхнього визнання
14:57
Toyota у вересні скоротить виробництво авто на 40% через дефіцит чипів
14:39
Глави МЗС країн НАТО зберуться позачергово обговорити Афганістан
14:35
Рада нацбезпеки пропонує до 2024 року заборонити рекламу медикаментів
Усі новини...