На Донбасі загинув український військовий

19 серпня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зазначається, що 19 серпня в районі проведення ООС було 3 обстріли з боку окупантів.

Зокрема, у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник стріляв з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорка ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, минулої доби було 3 обстріли.

Поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.