Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбассе погиб украинский военный

Четверг, 19 августа 2021, 07:45

19 августа на Донбассе в результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: штаб ООС

Детали: Отмечается, что 19 августа в районе проведения ООС было 3 обстрела со стороны оккупантов.

В частности, в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского противник стрелял из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, за минувшие сутки было 3 обстрела.

Вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассбоевые действияОбъединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID-сертификаты в "Дие" официально признали в Евросоюзе

инфографикаЗеленский более чем на 10% опережает конкурентов в президентском рейтинге

За смертельную травму работнику УГО боксер получил 7 лет тюрьмы

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

44 государства и организации: Кулеба назвал полный состав саммита "Крымской платформы"

Главные новости среды и ночи: войска США в Афганистане, сцена для концерта Бочелли

Все новости...
ООС
17 августа боевики на Донбассе нарушали тишину 11 раз, ранили бойца
Назвали имя убитого снайпером 26-летнего военного
Оккупанты на Донбассе убили украинского военного
Последние новости
15:32
Подсолнечное масло подешевело впервые за год – ассоциация
15:28
фотоВ Луцке разоблачили ботоферму на тысячи аккаунтов, которую финансировали из России
15:25
В четверг снайпер убил на Донбассе военного бригады имени Короля Даниила
15:24
Главный дипломат ЕС объяснил, что готовность говорить с "Талибаном" не означает их признания
14:57
Toyota в сентябре сократит производство автомобилей на 40% из-за дефицита чипов
14:39
Главы МИД стран НАТО соберутся на внеочередную сессию обсудить Афганистан
14:35
Совет нацбезопасности предлагает до 2024 года запретить рекламу медикаментов
14:22
Зеленского просят не проводить конкурс в КС, а подождать с год
14:16
"Кобзарь", гимн, Черновол: украинцы назвали символы государства за 30 лет
14:15
фотоПрокуратура расследует хищение 33 миллионов на ПО для киевского института
Все новости...