На Донбассе погиб украинский военный

19 августа на Донбассе в результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: штаб ООС

Детали: Отмечается, что 19 августа в районе проведения ООС было 3 обстрела со стороны оккупантов.

В частности, в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского противник стрелял из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, за минувшие сутки было 3 обстрела.

Вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.