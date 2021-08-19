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У Росії хочуть заборонити "русофобам" в'їзд у країну: написали закон

Четвер, 19 серпня 2021, 11:19
У Росії хочуть заборонити русофобам в'їзд у країну: написали закон
ТАСС

Голова комітету Держдуми РФ із інформполітики, заступник секретаря Генради "Єдиної Росії" Олександр Хінштейн заявив про підготовлений законопроєкт, що забороняє в'їзд до Росії русофобам.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: Хінштейн повідомив, що документ передбачає заборону на в'їзд до Росії іноземців та осіб без громадянства з низки підстав.

За його словами, заборону пропонують вводити, "якщо пробуджують ненависть, ворожнечу, принижують людей за національною, расовою, релігійною, мовною ознакою; ображають пам'ять захисників Вітчизни, принижують честь і гідність ветеранів Великої Вітчизняної війни, оскверняють символи військової слави Росії, знищують або пошкоджують військові поховання, пам'ятники, стели, обеліски та інші меморіали, що увічнюють пам'ять загиблих при захисті Вітчизни; поширюють завідомо неправдиві відомості про діяльність СРСР у роки Великої Вітчизняної війни, про ветеранів ВВВ, пропагують, демонструють, виготовляють нацистську чи екстремістську атрибутику або символіку; а також заперечують факти, встановлені вироком Нюрнберзького трибуналу, і схвалюють злочини нацистів".

Зміни вносяться до федерального закону "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ" у частині розширення підстав для заборони в'їзду в Росію.

Хінштейн заявив, що "документ став відповіддю на обурливі випадки прояву відвертої русофобії на пострадянському просторі".

Він додав, що заборона на в'їзд не скасовує "адекватну правову оцінку з боку влади тих держав, де таке відбувається".

За словами Хінштейна, міністр закордонних справ Сергій Лавров говорив про це напередодні зі своїми казахстанським і киргизстанським колегами.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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