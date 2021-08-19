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В России хотят запретить "русофобам" въезд в страну: написали закон

Четверг, 19 августа 2021, 11:19
В России хотят запретить русофобам въезд в страну: написали закон
ТАСС

Глава комитета Госдумы РФ по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн заявил о подготовленном законопроекте, запрещающем въезд в Россию русофобам.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Хинштейн сообщил, что документ предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований.

По его словам, запрет предлагают вводить, "если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику либо символику; а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов".

Изменения вносятся в федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. 

Хинштейн заявил, что "документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве".

Он добавил, что запрет на въезд не отменяет "адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит".

По словам Хинштейна, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил об этом накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами.

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Темы: Росcия
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