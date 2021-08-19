Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

65% украинцев не хотят работать за границей – опрос

Четверг, 19 августа 2021, 13:23
Фото: cutewallpaper.org

Опрос украинцев показал, что 65% из них не хотят ехать на заработки за границу.

Источник: результаты исследования социологической группы "Рейтинг"

Детали: При этом 32% опрошенных сказали, что хотели бы работать за границей.

 

Больше всего желающих поехать на заработки среди самых молодых - это 54%, а меньше всего среди категории 61+ (только 18%).

На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20-23% против 40%).

 

Основными причинами почему хотят работать за границей украинцы выбрали высокую зарплату (71%) и лучшие условия жизни (57%). Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации. Однако для Поколения Независимости возможность самореализации более важна, чем для представителей старших возрастных групп.

 

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди 20 тысяч респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Возможная погрешность - не более 4%.

Украинская правда
Темы: роботамиропрос
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 19 августа: признание COVID-сертификатов в "Дие", "Крымская платформа"

COVID-карта Европы дальше темнеет, "зеленые" почти исключительно соседи Украины

Президент не ожидает, что Меркель приедет от Путина с подарками

ВидеоМинкульт призвал Кличко остановить застройщика усадьбы Барбана, где полиция задерживает активистов

Зеленский о втором сроке: Я не сделал еще то, что хочу

Минздрав разъясняет: COVID-сертификат выдается на основании прививки пятью вакцинами

Все новости...
робота
Техгигант IBM позволит вакцинированным сотрудникам вернуться в офис с сентября
Проверки бизнеса: за 1,5 месяца обнаружили 6 тысяч нелегальных работников
НБУ прогнозирует снижение уровня безработицы до 9,1% в 2021 году
Последние новости
21:37
Новости экономики: европейские цены на газ упали, мораторий на рекламу медикаментов
21:17
Возле Капитолия эвакуировали несколько зданий из-за угроз взрывом
21:14
Байден и первая леди сделают третью прививку от коронавируса
21:13
Гостаможслужба году нашла нарушений на 1,8 миллиарда: назвала наибольшие
21:08
Новости 19 августа: признание COVID-сертификатов в "Дие", "Крымская платформа"
20:50
Рейд по структурам КГГА продолжается: прокуратура озвучила новые подозрения
20:17
CША с начала эвакуации вывезли из Кабула около 7000 человек
20:13
Проверки бизнеса: Гоструда обнаружила более 7 тысяч нелегальных работников
20:03
COVID-карта Европы дальше темнеет, "зеленые" почти исключительно соседи Украины
20:01
Старейший банк мира могут вскоре продать после провала стресс-тестирования
Все новости...