Глави МЗС країн НАТО зберуться позачергово обговорити Афганістан
У п’ятницю 20 серпня через останні події в Афганістані відбудеться екстрене засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.
Засідання відбудеться у віртуальному форматі. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять події в Афганістані.
Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Як повідомлялося, Італія ініціює позачерговий саміт G20 через ситуацію в Афганістані.
На наступний тиждень також запланована онлайн-зустріч лідерів Групи семи, на якій обговорюватимуть спільну стратегію та підхід до ситуації в Афганістані.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежить від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини.
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