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Глави МЗС країн НАТО зберуться позачергово обговорити Афганістан

Четвер, 19 серпня 2021, 14:39

У п’ятницю 20 серпня через останні події в Афганістані відбудеться екстрене засідання  Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Засідання відбудеться у віртуальному форматі. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять події в Афганістані.

Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Як повідомлялося, ​​Італія ініціює позачерговий саміт G20 через ситуацію в Афганістані.

На наступний тиждень також запланована онлайн-зустріч лідерів Групи семи, на якій обговорюватимуть спільну стратегію та підхід до ситуації в Афганістані.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежить від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини. 

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Теми: НАТОАфганістан
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