Главы МИД стран НАТО соберутся на внеочередную сессию обсудить Афганистан

В пятницу 20 августа из-за последних событий в Афганистане состоится экстренное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Заседание состоится в виртуальном формате. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят события в Афганистане.

Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщалось, Италия инициирует внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане.

На следующей неделе также запланирована онлайн-встреча лидеров Группы семи, на которой будут обсуждать общую стратегию и подход к ситуации в Афганистане.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что сотрудничество Евросоюза с любым будущим правительством Афганистана зависит от того, будет ли мирным дальнейшее урегулирование, и от соблюдения прав человека.

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