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У четвер снайпер убив на Донбасі військового бригади імені Короля Данила

Четвер, 19 серпня 2021, 15:25
У четвер снайпер убив на Донбасі військового бригади імені Короля Данила

Внаслідок снайперського вогню окупантів на Сході України 19 серпня загинув контрактник 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Василь Островський.

Джерело: голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Гіркі новини з зони бойових дій: сьогодні від кулі снайпера загинув львів’янин, військовослужбовець служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Василь Островський".

Деталі: Зазначається, що у чоловіка залишився малолітній син.

"Смерть кожного українського воїна - велика втрата для цілого війська, нашої області та загалом України", - нагадує Козицький.

Що передувало: Пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні в четвер повідомив, що 19 серпня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Українська правда
Теми: війнаЛьвів
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