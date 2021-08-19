В четверг снайпер убил на Донбассе военного бригады имени Короля Даниила

Вследствие снайперского огня оккупантов на Востоке Украины 19 августа погиб контрактник 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.

Источник: председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь: "Горькие новости из зоны боевых действий: сегодня от пули снайпера погиб львовянин, военнослужащий службы по контракту, командир мотопехотного отделения военной части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский".

Детали: Отмечается, что у мужчины остался малолетний сын.

"Смерть каждого украинского воина - большая потеря для всего войска, нашей области и в целом Украины", - напоминает Козицкий.

Что предшествовало: Пресс-центр штаба ООС в утренней сводке в четверг сообщил, что 19 августа на Донбассе в результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.