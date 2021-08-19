КМДА відреклась від встановлення скандальної сцени на площі Конституції

КМДА повідомила, що не надавала жодних дозволів на встановлення сцени до концерту Андреа Бочеллі над пам’ятним знаком на площі Конституції.

Джерело: заступник голови КМДА Валентин Мондриївський

Деталі: У відомстві назвали неприпустимим проведення будь-яких заходів "із порушенням правил або на території, що не передбачена для святкування".

Пряма мова Мондриївського: "Порядок проведення заходів розроблявся максимально простий та універсальний і для всіх він єдиний, тому вимога одна – відповідати діючим правилам. Надавати дозволи на встановлення будь-яких конструкцій у непередбачених для цього місцях в Києві – неможливо.

Водночас певні структури намагаються, всупереч нормам та здоровому глузду, проводити заходи "на свій розсуд", чим викликають зрозуміле обурення у киян. Я закликаю припинити спекуляції на темі святкування Дня Незалежності та для уникнення подальших конфліктів з містянами та міськими службами оперативно звертатися до столичних структур щодо координації планів і дій".

Нагадаємо: Для концерту італійського оперного співака Андреа Бочеллі до Дня Незалежності України перед Маріїнським палацом у Києві встановили сцену, у КМДА дорікають, що сцену поставили над братським похованням учасників революції 1917-1921 років.