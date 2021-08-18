Через сцену для концерту Бочеллі у Києві виник новий скандал на історичному ґрунті

Для концерту італійського оперного співака Андреа Бочеллі до Дня Незалежності України перед Маріїнським палацом у Києві встановили сцену, у КМДА дорікають, що сцену поставили над братським похованням учасників революції 1917-1921 років.

Джерело: заступник голови КМДА і голова фракції "Європейська солідарність" у Київраді Володимир Прокопів, "Укрінформ"

Пряма мова Прокопіва: "Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену?

Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток".

Деталі: Прокопів обурюється, що сцену поставили "просто-таки на пам’ятному знаку".

Натомість організатори концерту Андреа Бочеллі у коментарі "Укрінформу" звинувачення відкинули, апелюючи до того, що поховання там не підтверджені, а постамент планують демонтувати.

"Влада міста Києва в особі одного із заступників пана Кличка знову маніпулює фактами, роблячи некоректні заяви щодо сцени, яка побудована на площі Конституції", – заявили організатори концерту.

Вони зазначають, що історія площі, яка у 2002 році отримала назву Конституції,. розпочинає свій відлік з 18-го сторіччя, коли на Печерських пагорбах розпочалося зведення Маріїнського палацу.

"У спадок з радянських часів досі за площі Конституції знаходяться залишки пам’ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради. На той момент українська влада виявилася сильнішою, і більшовики зазнали поразки", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загиблих учасників повстання поховали у братській могилі в одному з куточків Маріїнського парку. За часів СРСР у 1935 році на місці ймовірного захоронення встановили пам’ятний знак із "написом антиукраїнського прокомуністичного змісту". Під час Революції Гідності 2013-2014 років цей напис збили, а пам’ятник частково зруйнували. Зараз постамент перебуває в аварійному стані.

"Враховуючи його ідеологічне спрямування, відновлення пам’ятника не актуальне. До того ж сам пам’ятник ніколи не був і не є пам’яткою історії, також він не мав і мистецької цінності. Рішенням КМДА місце розташування зруйнованого постамента має бути благоустроєне, постамент заплановано демонтувати", – зазначили організатори концерту.

"Тому досить дивною виглядає заява заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва, що сцену для проведення концерту високої музики Андреа Бочеллі нібито встановлюють на місці масових поховань учасників революції 1917-1921 років", – додали вони.

Організатори концерту зауважують, що під час проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017 на площі Конституції відбувалися розважальні заходи, у тому ж місці знаходився "червоний хідник", а біля залишків пам’ятника працював ді-джей.

Вони посилаються на Український інститут національної пам’яті в тому, що на території Маріїнського парку поховані і прихильники більшовицької влади, і жертви "червоного терору", але місце поховань точно не відоме.

Після демонтажу залишків пам’ятника загиблим більшовикам планується встановити меморіальну плиту з написом "У цьому парку поховані загиблі під час подій Української революції 1917–1921 років".

У День Незалежності України 24 серпня у Києві на Площі Конституції відбудеться концерт володаря "Греммі", італійського оперного співака Андреа Бочеллі

Організатори наголошують, що кошти, зібрані від концерту світової зірки з симфонічним оркестром, спрямують на створення Центру сучасного мистецтва – Музею Івана Марчука.

Цьому передувало: 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві виник конфлікт через появу декорацій радянського минулого для зйомок. Організатори зйомок ролика до 30-річчя Незалежності України погодилися їх демонтувати.

Знати більше: Жертви і могили в київському Маріїнському парку