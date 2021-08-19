КГГА отреклась от установления скандальной сцены на площади Конституции

КГГА сообщила, что не давала никаких разрешений на установку сцены над памятным знаком на площади Конституции.

Источник: заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский

Детали В ведомстве назвали недопустимым проведение любых мероприятий "с нарушением правил или на территории, не предусмотренной для празднования".

Прямая речь Мондриевского: "Порядок проведения мероприятий разрабатывался максимально простой и универсальный и для всех он единственный, поэтому требование одно - отвечать действующим правилам. Предоставлять разрешения на установку любых конструкций в не предусмотренных для этого местах в Киеве - невозможно.

В то же время определенные структуры пытаются, вопреки нормам и здравому смыслу, проводить мероприятия "по своему усмотрению", чем вызывают понятное возмущение у киевлян. Я призываю прекратить спекуляции на теме празднования Дня Независимости и во избежание дальнейших конфликтов с горожанами и городскими службами оперативно обращаться к столичным структурам по координации планов и действий".

Напомним: Для концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли ко Дню Независимости Украины перед Мариинским дворцом в Киеве установили сцену, в КГГА сетуют, что сцену поставили над братским захоронением участников революции 1917-1921 годов.