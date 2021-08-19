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Нацрада звернеться до суду через висловлювання Симоненка в ефірі "Наш"

Четвер, 19 серпня 2021, 17:22
Нацрада звернеться до суду через висловлювання Симоненка в ефірі Наш
ПЕТРО СИМОНЕНКО. ФОТО З САЙТУ КПУ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" за трансляцію телепередачі з гостем студії – екснардепом та главою Комуністичної партії України Петром Симоненком.

Джерело: пресслужба Нацради

Дослівно: "… За трансляцію 4 травня з повтором 5 травня передачі "Марафон", де містилися висловлювання, які мають ознаки прихованого заклику до розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, заснованої на нетерпимості до представників Православної церкви України, її представників та віруючих. Ухвалено звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ".

Симоненко висловлював твердження, що містили окремі ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи розпалювання національної ворожнечі та ненависті, пропаганди комуністичного тоталітарного режиму, які в умовах активного застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти України можуть завдати шкоди національній безпеці держави.

В інформації, було безліч висловлювань і тверджень, які нав’язуються світові пропагандою РФ. Україна та її влада, українці, які відстоюють незалежність держави, змальовуються як послідовники фашизму, розкольники православної церкви, які розпочали громадянську війну на Донбасі. Така інформація стигматизує глядача, формує стереотипи, які заохочують дискримінаційну поведінку щодо влади і церкви, їх представників та віруючих і підбурює до ненависті".

Деталі: Перевірку ефіру проводили за зверненням Служби безпеки.      

На сайті Нацрада навела приклади висловлювань Симоненка, там він називає Православну церкву "раскольниками", війну на Донбасі "гражданской", про "фашистский режим" и тому подібне.

Відомство наголосило – те, що Симоненко є лідером забороненої КПУ, підсилює здатність впливу мови ворожнечі на аудиторію телеканалу.

Українська правда

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Теми: НацрадателебаченняпропагандаСимоненкокомунізм
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