Нацсовет обратится в суд из-за высказываний Симоненко в эфире "Наш"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" за трансляцию телепередачи с гостем студии - экс-нардепом и главой Коммунистической партии Украины Петром Симоненко.

Источник: пресс-служба Нацсовета

Дословно: "... По трансляции 4 мая с повтором 5 мая передачи "Марафон", где содержались высказывания, имеющие признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителей и верующих. Принято обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ".

Симоненко высказывал утверждения, которые содержали отдельные признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти, пропаганды коммунистического тоталитарного режима, которые в условиях активного применения Российской Федерацией технологий гибридной войны против Украины могут нанести ущерб национальной безопасности государства.

В информации, было множество высказываний и утверждений, которые навязываются миру пропагандой РФ. Украина и ее власть, украинцы, отстаивают независимость государства, изображаются как последователи фашизма, раскольники православной церкви, начали гражданскую войну на Донбассе. Такая информация стигматизирует зрителя, формирует стереотипы, которые поощряют дискриминационное поведение по отношению к власти и церкви, их представителей и верующих и подстрекает к ненависти".

Детали: Проверку эфира проводили по обращению Службы безопасности.

На сайте Нацсовет привел примеры высказываний Симоненко, там он называет Православную церковь "раскольниками", войну на Донбассе "гражданской", о "фашистском режиме" и тому подобное.

Ведомство отметило – то, что Симоненко является лидером запрещенной КПУ, усиливает способность влияния языка вражды на аудиторию телеканала.