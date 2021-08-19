Міжнародна федерація гімнастики підтвердила програш росіянки на Олімпіаді

Технічний комітет Міжнародної федерації гімнастики не знайшов помилки суддівської бригади на літніх Олімпійських іграх в Токіо, яка віддала "золото" з художньої гімнастики ізраїльтянці Ліной Ашрам, а не росіянці Діні Аверіній.

Джерело: сайт телеканалу Eurosport

Дослівно федерація: "Ми провели ретельний аналіз усіх оціночних компонентів кожного етапу олімпійського турніру. Після вивчення балів ми можемо підтвердити, що з боку суддівської бригади не виявлено жодних порушень. Технічний комітет з художньої гімнастики підтверджує, що розподіл місць на Олімпіади-2020 був справедливим і неупередженим як в індивідуальних, так і в групових вправах".

Деталі: При цьому варто відзначити, що глава Технічного комітету і суддівської бригади на Олімпіаді - росіянка Наталія Кузьміна.

У федерації висловили невдоволення тим, що деякі члени суддівської бригади отримували погрози і хейтерскі повідомлення після олімпійських змагань. Керівництво федерації назвало ці випадки "спробою дестабілізувати арбітрів" і вважає їх "абсолютно неприйнятними". В організації висловили підтримку постраждалим рефері.

Передісторія: У фіналі змагань з художньої гімнастики на Олімпіаді-2020 перемогла ізраїльтянка Ліной Ашрам, росіянка Діна Аверіна взяла "срібло". Це перший випадок за 25 років, коли РФ не взяла олімпійське "золото" з художньої гімнастики.

Олімпійський комітет Росії не погодився з таким рішенням суддів і поскаржився в Міжнародну федерацію гімнастики.