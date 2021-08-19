Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Международная федерация гимнастики подтвердила проигрыш россиянки на Олимпиаде

Четверг, 19 августа 2021, 17:54
Международная федерация гимнастики подтвердила проигрыш россиянки на Олимпиаде
Дина Аверина. Фото: Getty Images

Технический комитет Международной федерации гимнастики не нашел ошибки судейской бригады на летних Олимпийских играх в Токио, которая отдала "золото" по художественной гимнастике израильтянке Линой Ашрам, а не россиянке Дине Авериной.

Источник: сайт телеканала Eurosport

Дословно федерация: "Мы провели тщательный анализ всех оценочных компонентов каждого этапа олимпийского турнира. После изучения баллов мы можем подтвердить, что у судейской бригады не выявлено никаких нарушений. Технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что распределение мест на Олимпиаде-2020 было справедливым и беспристрастным как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях".

Детали: При этом стоит отметить, что глава Технического комитета и судейской бригады на Олимпиаде – россиянка Наталья Кузьмина.

В федерации выразили недовольство тем, что некоторые члены судейской бригады получали угрозы и хейтерские сообщения после олимпийских соревнований. Руководство федерации назвало эти случаи "попыткой дестабилизировать арбитров" и считает их "абсолютно неприемлемыми". В организации выразили поддержку пострадавшим рефери.

Предыстория: В финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 победила израильтянка Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина взяла "серебро". Это первый случай за 25 лет, когда РФ не взяла олимпийское "золото" по художественной гимнастике.

Олимпийский комитет России не согласился с таким решением судей и пожаловался в Международную федерацию гимнастики.

Темы: ОлимпиадаспортРосcияскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Олимпиада
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: