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Международная федерация гимнастики подтвердила проигрыш россиянки на Олимпиаде

Четверг, 19 августа 2021, 17:54
Дина Аверина. Фото: Getty Images

Технический комитет Международной федерации гимнастики не нашел ошибки судейской бригады на летних Олимпийских играх в Токио, которая отдала "золото" по художественной гимнастике израильтянке Линой Ашрам, а не россиянке Дине Авериной.

Источник: сайт телеканала Eurosport

Дословно федерация: "Мы провели тщательный анализ всех оценочных компонентов каждого этапа олимпийского турнира. После изучения баллов мы можем подтвердить, что у судейской бригады не выявлено никаких нарушений. Технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что распределение мест на Олимпиаде-2020 было справедливым и беспристрастным как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях".

Детали: При этом стоит отметить, что глава Технического комитета и судейской бригады на Олимпиаде – россиянка Наталья Кузьмина.

В федерации выразили недовольство тем, что некоторые члены судейской бригады получали угрозы и хейтерские сообщения после олимпийских соревнований. Руководство федерации назвало эти случаи "попыткой дестабилизировать арбитров" и считает их "абсолютно неприемлемыми". В организации выразили поддержку пострадавшим рефери.

Предыстория: В финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 победила израильтянка Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина взяла "серебро". Это первый случай за 25 лет, когда РФ не взяла олимпийское "золото" по художественной гимнастике.

Олимпийский комитет России не согласился с таким решением судей и пожаловался в Международную федерацию гимнастики.

Темы: ОлимпиадаспортРосcияскандал
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