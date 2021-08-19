Мінкульт закликав Кличка зупинити забудовника садиби Барбана, де поліція затримала активістів

Міністерство культури та інформаційної політики стверджує, що вичерпало всі механізми впливу на ситуацію із забудовою садиб Барбана та Осипа Родіна у столиці, там кажуть, що столиця через бездіяльність влади втрачає кілька пам'яток архітектури. Поліція затримала двох активістів, які протестували проти забудови садиби.

Джерело: МКІП у Facebook, Ґрати

Дослівно: "На жаль, через бездіяльність київської міської влади столиця просто зараз втрачає кілька пам'яток архітектури. Зокрема, садиби Барбана та Осипа Родіна. Приписи МКІП про заборону будівництва проігноровані. Інших законних механізмів вплинути на ситуацію міністерство не має. Проте має Київська міська державна адміністрація – КМДА. Ми закликаємо Віталія Кличка негайно зупинити свавілля забудовників!"

Деталі: Місцевих мешканців, які протестували проти забудови почала затримувати поліція. Вони зранку перекрили дорогу на вулиці Обсерваторній. Відповідне відео опублікував активіст Олег Симороз. На ньому видно, як поліція затримує осіб із плакатами. Їх відвезли до Шевченківського управління поліції.

УП очікує коментар від представника КМДА.

Доповнено від 17:55

Поліція затримали двох активістів – Іллю Ткаченка та Євгена Черепню, які представляють рух "За Протасів Яр".

За інформацією "Грат", зранку забудовник почав розбирати садибу. На знак протесту активісти перекрили дорогу. Після того приїхала поліція, вона начебто не реагувала на дії будівельників, а намагалась змусити піти активістів.

Тоді на місце прибули представники "Штабу оборони Києва", які намагались знести паркан, поліція їм завадили. Проте тоді роботи люди забудовника зупинили.

Поліція ж опечатала будівлю до 15:00 та викликала на цей же час у відділеня представника забудовника.

Після 15 години будівлю продовжили розбирати. Поліція, яку знову викликали на місце, затримала двох протестувальників.

Увага, у відео присутня ненормативна лексика.

Що передувало: Напередодні захисники історичного будинку на вулиці Обсерваторній, 6 в Києві (садиба Барбана) заявили про напад тітушок, яких начебто привіз забудовник для того, щоб знести будинок.