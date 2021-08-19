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Минкульт призвал Кличко остановить застройщика усадьбы Барбана, где полиция задерживает активистов

Четверг, 19 августа 2021, 19:28
ФОТО: UA TIMES

Министерство культуры и информационной политики утверждает, что исчерпало все механизмы влияния на ситуацию с застройкой усадеб Барбана и Осипа Родина в столице, там говорят, что столица из-за бездействия власти теряет несколько памятников архитектуры. Полиция задержала активистов, протестовавших против застройки усадьбы.

Источник: МКИП в Facebook, Ґрати 

Дословно: "К сожалению, из-за бездействия киевской городской власти столица прямо сейчас теряет несколько памятников архитектуры. В частности, усадеб Барбана и Осипа Родина. Предписания МКИП о запрете строительства проигнорированы. Других законных механизмов повлиять на ситуацию министерство не имеет. Однако имеет Киевская городская государственная администрация – КГГА. Мы призываем Виталия Кличко немедленно остановить произвол застройщиков "

Детали: Местных жителей, протестовавших против застройки начала задерживать полиция. Они с утра перекрыли дорогу на улице Обсерваторной. Соответствующее видео опубликовал активист Олег Симороз. На нем видно, как полиция задерживает людей с плакатами. Их отвезли в Шевченковский управление полиции.

УП ожидает комментарий от представителя КГГА.

Дополнено от 17:55

Полиция задержали двух активистов – Илью Ткаченко и Евгения Черепню, которые представляют движение "За Протасов Яр".

По информации "Грат", утром застройщик начал разбирать усадьбу. В знак протеста активисты перекрыли дорогу. После того приехала полиция, она якобы бы не реагировала на действия строителей, а пыталась заставить уйти активистов.

Тогда на место прибыли представители "Штаба обороны Киева", которые пытались снести забор, полиция им помешала. Однако тогда работы люди застройщика остановили.

Полиция же опечатала здание до 15:00 и вызвала на это же время в отделение представителя застройщика.

После 15 часов здание продолжили разбирать. Полиция, которую снова вызвали на место, задержала двух протестующих.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Что предшествовало: Накануне защитники исторического здания на улице Обсерваторной, 6 в Киеве (усадьба Барбана) заявили о нападении титушек, которых якобы привез застройщик для того, чтобы снести дом.

Украинская правда
Темы: КиевстроительствоМинкультуры
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