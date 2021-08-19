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Президент не очікує, що Меркель приїде від Путіна з подарунками

Четвер, 19 серпня 2021, 19:55
Президент не очікує, що Меркель приїде від Путіна з подарунками
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський не виключає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель привезе в Київ після візиту з Росії гарантії енергетичної безпеки, проте не очікує, що вона приїде в Україну з подарунками. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" та "Новая газета", цитує Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Я надзвичайно прагматичний у своїх поглядах та можу реалістично оцінювати свої очікування. Йдеться насамперед про реальні результати. Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС".

Деталі: Президент додав, що спокійно ставиться до того, що Меркель перед візитом до Києва навідається до Росії. Зеленський вважає, що Меркель діє прагматично та намагається підтримувати відносини з Москвою. Він вважає, що таким чином канцлер намагається уникнути сюрпризів під час виборів до Бундестагу, оскільки Росія може на них вплинути. Зеленський також заявив, що Меркель діє м’яко у відносинах із Росією. 

Що передувало: Канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 серпня відвідає Росію з офіційним візитом.

Після того вона приїде до Києва 22 серпня на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийМеркельПутін
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