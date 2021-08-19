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Президент не ожидает, что Меркель приедет от Путина с подарками

Четверг, 19 августа 2021, 19:55
Президент не ожидает, что Меркель приедет от Путина с подарками
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский не исключает, что канцлер Германии Ангела Меркель привезет в Киев после визита из России гарантии энергетической безопасности, однако не ожидает, что она приедет в Украину с подарками.

Источник: Зеленский в интервью Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" и "Новая газета", цитирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Я очень прагматичный в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, что будет транспортироваться газопроводной системой Украины в ЕС".

Детали: Президент добавил, что спокойно относится к тому, что Меркель перед визитом в Киев наведается в Россию. Зеленский считает, что Меркель действует прагматично и пытается поддерживать отношения с Москвой. Он считает, что таким образом канцлер пытается избежать сюрпризов во время выборов в Бундестаг, поскольку Россия может на них повлиять. Зеленский также заявил, что Меркель действует мягко в отношениях с Россией.

Что предшествовало: Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию с официальным визитом.

После этого она приедет в Киев 22 августа на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийМеркельПутин
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