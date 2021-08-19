В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму – МОЗ

За результатами аналізу епідситуації щодо поширення коронавірусу та темпів вакцинації, у всіх регіонах України обіцяють посилити контроль за дотримання протиепідемічних заходів.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "За результатами аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на COVID-19 і темпів проведення вакцинальної кампанії, а також для стримання розповсюдження коронавірусної хвороби в усіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів".

Деталі: За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, ситуація із коронавірусом контрольована, але є тенденція до зростання захворюваності.

Тому на регіони і поліцію відправили відповідний лист щодо посилення контролю за дотримання протиепідемічних заходів.

У МОЗ нагадали, що йдеться про дотримання фізичної дистанції, масковий режим, режиму самоізоляції та вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті.

Нагадаємо:

За добу 18 серпня в Україні зафіксували 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 32 летальних випадки, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 665 осіб, одужали 898 осіб.

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