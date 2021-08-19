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В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму – МОЗ

Четвер, 19 серпня 2021, 23:07
Фото: ЦГЗ

За результатами аналізу епідситуації щодо поширення коронавірусу та темпів вакцинації, у всіх регіонах України обіцяють посилити контроль за дотримання протиепідемічних заходів. 

Джерело: МОЗ 

Дослівно: "За результатами аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на COVID-19 і темпів проведення вакцинальної кампанії, а також для стримання розповсюдження коронавірусної хвороби в усіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів".

Деталі: За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, ситуація із коронавірусом контрольована, але є тенденція до зростання захворюваності. 

Тому на регіони і поліцію відправили відповідний лист щодо посилення контролю за дотримання протиепідемічних заходів. 

У МОЗ нагадали, що йдеться про дотримання фізичної дистанції, масковий режим, режиму самоізоляції та вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті. 

Нагадаємо:

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Теми: карантинМОЗ


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