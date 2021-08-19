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В Украине усилят контроль за соблюдением масочного режима – МОЗ

Четверг, 19 августа 2021, 23:07
Фото: ЦОЗ

По результатам анализа эпидситуации по распространению коронавируса и темпов вакцинации, во всех регионах Украины обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Источник: Минздрав

Дословно: "По результатам анализа эпидемической ситуации, состояния тестирование на COVID-19 и темпов проведения прививочной кампании, а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни во всех регионах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер".

Детали: По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ситуация с коронавируса контролируемая, но есть тенденция к росту заболеваемости.

Поэтому на регионы и полицию отправили соответствующее письмо по усилению контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

В Минздраве напомнили, что речь идет о соблюдении физической дистанции, масочном режиме, режим самоизоляции и требований по количеству пассажиров в общественном транспорте.

Напомним:

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: карантинМинздрав
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