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Київ запустить електронну форму для замовлення спецперепусток у транспорт

Понеділок, 2 серпня 2021, 16:18
Фото: КМДА

Електронну форму подачі заявок для отримання спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну оприлюднять наступного тижня.

Джерело: Київська міська державна адміністрація на своєму сайті

Деталі: Електронну форму оприлюднять на сайті КМДА.

Перший заступник голови адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба нагадав, що цього разу місто, врахувавши попередній досвід, розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для підприємств критичної інфраструктури.

У формі, яку опублікують на офіційному порталі Києва, буде також описаний подальший покроковий алгоритм дій. Додатково серед підприємств та організацій критичної інфраструктури проведуть роз’яснювальну роботу щодо отримання спецперепусток.

Пряма мова Кулеби: "Місто вже зараз планує, як працюватиме громадський транспорт, якщо в столиці відбудеться стрімке поширення захворювання на коронавірус і карантинні заходи будуть посилені. Необхідно, аби всі підприємства, що мають працювати безперебійно попри карантин, змогли спокійно підготуватися. А місто має забезпечити простий і чіткий алгоритм отримання спецперепусток. Починаючи з 10 серпня, коли на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки, підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників".

Передісторія: Ще в середині липня стало відомо, що Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії СOVID-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками, щоб відсіяти "зайців".

Українська правда
Теми: Київтранспортлокдаун


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