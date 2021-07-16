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Київ готується до нового локдауну: транспорт обмежать ще сильніше

П'ятниця, 16 липня 2021, 18:00
Київ готується до нового локдауну: транспорт обмежать ще сильніше

Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії СOVID-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками, щоб відсіяти "зайців".

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Деталі: Серед іншого місто опрацює питання збільшення кількості реаніматологічних ліжок у столичних лікарнях для прийому хворих на коронавірус. Керівники лікарень, включених до другої хвилі, мають підготувати медичні заклади для прийому хворих. Зокрема, забезпечити підключення ліжок до кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Крім того, міська влада направить звернення до керівників підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури щодо направлення у КМДА списків працівників, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті у разі запровадження посилених карантинних обмежень. Цього разу планують запровадити електронні перепустки, аби ними могли скористатися тільки містяни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Пряма мова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника: "Цього разу ми плануємо запровадити електронні перепустки. Таким чином ми персоналізуємо перепустки, щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури".

Передісторія: За даними експертів Київської школи економіки, ситуація із захворюваністю на COVID в Україні наразі стабільно позитивна, проте новий спалах епідемії очікується вже цього літа.

Крім того, про початок третьої хвилі COVID оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусCovid-2019транспорт
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