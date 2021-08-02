Офіс генпрокурора розслідує підробки у дисертаціях Киви і Чорного

Після заяви журналістів Офіс генпрокурора почав розслідувати ймовірні підробки в дисертації нардепа від ОПЗЖ Віктора Чорного.

Джерело: Bihus.info, Офіс генпрокурора з посиланням на витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань

Деталі: Раніше журналіст Bihus.Info з’ясував, що близький соратник Віктора Медведчука, нардеп від ОПЗЖ Віктор Чорний, захистив кандидатську дисертацію з державного управління з фальсифікаціями і "особливостями".

Зокрема у своїй роботі на тему "Формування та реалізація механізмів попередження та протидії корупції в органах державної влади (на прикладі країн ЄС та України)" Чорний додав довідку про практичне впровадження від ГО "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління" з очевидно підробленим підписом Ольги Руденко.

Подібну довідку додав до своєї дисертації також однопартієць Чорного – Ілля Кива.

Також Кива та Чорний посилаються у своїй роботі на сфальсифікований збірник матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася в МАУП у 2018 році.

Чорний вказує себе учасником цієї конференції і посилається на те, що його матеріал начебто опублікований в офіційному збірнику на сторінках 149-151, але офіційний друкований збірник, який є у журналістів, містить лише 144 сторінки.

Крім того, повідомляється, що хоч дисертація Чорного опублікована на сайті МАУП, а дисертація Киви – на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, в метаданих обох файлів вказаний один і той же автор – "DOVGAL".

Справу відкрито за ст. 358 (ч.4) ​​– використання завідомо підробленого документа. Відповідальність за цією статтею – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Фальсифікації в дисертації Чорного і Киви перевіряє Державне бюро розслідувань.