Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Офіс генпрокурора розслідує підробки у дисертаціях Киви і Чорного

Понеділок, 2 серпня 2021, 17:05

Після заяви журналістів Офіс генпрокурора почав розслідувати ймовірні підробки в дисертації нардепа від ОПЗЖ Віктора Чорного.

Джерело: Bihus.info, Офіс генпрокурора з посиланням на витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань

Деталі: Раніше журналіст Bihus.Info з’ясував, що близький соратник Віктора Медведчука, нардеп від ОПЗЖ Віктор Чорний, захистив кандидатську дисертацію з державного управління з фальсифікаціями і "особливостями".

Зокрема у своїй роботі на тему "Формування та реалізація механізмів попередження та протидії корупції в органах державної влади (на прикладі країн ЄС та України)" Чорний додав довідку про практичне впровадження від ГО "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління" з очевидно підробленим підписом Ольги Руденко.

Подібну довідку додав до своєї дисертації також однопартієць Чорного – Ілля Кива.

Також Кива та Чорний посилаються у своїй роботі на сфальсифікований збірник матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася в МАУП у 2018 році.

Чорний вказує себе учасником цієї конференції і посилається на те, що його матеріал начебто опублікований в офіційному збірнику на сторінках 149-151, але офіційний друкований збірник, який є у журналістів, містить лише 144 сторінки.

Крім того, повідомляється, що хоч дисертація Чорного опублікована на сайті МАУП, а дисертація Киви – на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, в метаданих обох файлів вказаний один і той же автор – "DOVGAL".

Справу відкрито за ст. 358 (ч.4) ​​– використання завідомо підробленого документа. Відповідальність за цією статтею – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Фальсифікації в дисертації Чорного і Киви перевіряє Державне бюро розслідувань. 

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораВерховна Радаосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Справи Майдану: суд оголосив вирок харківським "тітушкам", які викрали й катували людину
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: