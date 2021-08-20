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Таліби "полюють" на афганців, які співпрацювали з НАТО – ЗМІ

П'ятниця, 20 серпня 2021, 01:58
фото: ера

Таліби активізували пошуки людей, які, на їхню думку, співпрацювали із силами НАТО або з попереднім урядом Афганістану.

Джерело: ВВС із посиланням на документ ООН

Деталі: У документі, зокрема, йдеться про те, що бойовики ходили "від дверей до дверей, щоб знайти підозрюваних і погрожували членам їх сімей".

Такі дії відбуваються на тлі того, що ісламісти заспокоюють афганців з моменту захоплення влади, обіцяючи, що "помсти не буде".

Видання посилається на конфіденційний документ норвезького Центру глобального аналізу, представленого ООН.

"Існує велика кількість осіб, які можуть стати об'єктами нападу талібів, і загроза є цілком реальною", – сказав Крістіан Неллеманн, який очолює групу, що формувала документ.

Він попередив, що будь-хто, хто потрапив у чорний список талібів, зазнає серйозної небезпеки, і припускає, що у зв’язку з цим можуть відбуватися масові страти.

Передісторія:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
  • Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
  • Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.

Теми: АфганістанНАТО


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