Таліби "полюють" на афганців, які співпрацювали з НАТО – ЗМІ

Таліби активізували пошуки людей, які, на їхню думку, співпрацювали із силами НАТО або з попереднім урядом Афганістану.

Джерело: ВВС із посиланням на документ ООН

Деталі: У документі, зокрема, йдеться про те, що бойовики ходили "від дверей до дверей, щоб знайти підозрюваних і погрожували членам їх сімей".

Такі дії відбуваються на тлі того, що ісламісти заспокоюють афганців з моменту захоплення влади, обіцяючи, що "помсти не буде".

Видання посилається на конфіденційний документ норвезького Центру глобального аналізу, представленого ООН.

"Існує велика кількість осіб, які можуть стати об'єктами нападу талібів, і загроза є цілком реальною", – сказав Крістіан Неллеманн, який очолює групу, що формувала документ.

Він попередив, що будь-хто, хто потрапив у чорний список талібів, зазнає серйозної небезпеки, і припускає, що у зв’язку з цим можуть відбуватися масові страти.

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