Таліби "полюють" на афганців, які співпрацювали з НАТО – ЗМІ
Таліби активізували пошуки людей, які, на їхню думку, співпрацювали із силами НАТО або з попереднім урядом Афганістану.
Джерело: ВВС із посиланням на документ ООН
Деталі: У документі, зокрема, йдеться про те, що бойовики ходили "від дверей до дверей, щоб знайти підозрюваних і погрожували членам їх сімей".
Такі дії відбуваються на тлі того, що ісламісти заспокоюють афганців з моменту захоплення влади, обіцяючи, що "помсти не буде".
Видання посилається на конфіденційний документ норвезького Центру глобального аналізу, представленого ООН.
"Існує велика кількість осіб, які можуть стати об'єктами нападу талібів, і загроза є цілком реальною", – сказав Крістіан Неллеманн, який очолює групу, що формувала документ.
Він попередив, що будь-хто, хто потрапив у чорний список талібів, зазнає серйозної небезпеки, і припускає, що у зв’язку з цим можуть відбуватися масові страти.
Передісторія:
- Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
- 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
- Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
- Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.