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Талибы "охотятся" на афганцев, которые сотрудничали с НАТО – СМИ

Пятница, 20 августа 2021, 01:58
Талибы охотятся на афганцев, которые сотрудничали с НАТО – СМИ
фото: ера

Талибы активизировали поиски людей, которые, по их мнению, сотрудничали с силами НАТО или с предыдущим правительством Афганистана.

Источник: ВВС со ссылкой на документ ООН

Детали: В документе, в частности, говорится о том, что боевики ходили "от двери к двери, чтобы найти подозреваемых и угрожали членам их семей".

Такие действия происходят на фоне того, что исламисты успокаивают афганцев с момента захвата власти, обещая, что "мести не будет".

Издание ссылается на конфиденциальный документ норвежского Центра глобального анализа, представленного ООН.

"Существует большое количество лиц, которые могут стать объектами нападения талибов, и угроза вполне реальна", – сказал Кристиан Неллеманн, возглавляющий группу, которая формировала документ.

Он предупредил, что любой, кто попал в черный список талибов, подвергается серьезной опасности, и предполагает, что в связи с этим могут происходить массовые казни.

Предыстория:

  • Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана. 
  • 15 августа талибы вошли в Кабул.
  • Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.
  • Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанНАТО
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