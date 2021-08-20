Талибы "охотятся" на афганцев, которые сотрудничали с НАТО – СМИ
Талибы активизировали поиски людей, которые, по их мнению, сотрудничали с силами НАТО или с предыдущим правительством Афганистана.
Источник: ВВС со ссылкой на документ ООН
Детали: В документе, в частности, говорится о том, что боевики ходили "от двери к двери, чтобы найти подозреваемых и угрожали членам их семей".
Такие действия происходят на фоне того, что исламисты успокаивают афганцев с момента захвата власти, обещая, что "мести не будет".
Издание ссылается на конфиденциальный документ норвежского Центра глобального анализа, представленного ООН.
"Существует большое количество лиц, которые могут стать объектами нападения талибов, и угроза вполне реальна", – сказал Кристиан Неллеманн, возглавляющий группу, которая формировала документ.
Он предупредил, что любой, кто попал в черный список талибов, подвергается серьезной опасности, и предполагает, что в связи с этим могут происходить массовые казни.
Предыстория:
- Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
- 15 августа талибы вошли в Кабул.
- Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.
- Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.