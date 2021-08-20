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МОЗ закупило "піддослідний" препарат для боротьби з коронавірусом

П'ятниця, 20 серпня 2021, 02:53
фото: НФЖ

Міністерство охорони здоров’я закупило 2 784 флаконів препарату "Тоцилізумаб" для лікування коронавірусу.

Джерело: МОЗ

Пряма мова заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріди: "Світова практика використання препарату та тогорічний досвід його участі в лікуванні українців дає підстави й надалі його застосовувати.

Дослідження ще тривають, але зараз, якщо є можливість зберегти життя – ми маємо її використати".

Деталі: Далі закуплений препарат буде розподілений регіонам.

Комаріда зазначає, що ДП "Медичні закупівлі України" придбали патентований оригінальний препарат безпосередньо у виробника.

Крім того, триває закупівля 14 346 упаковок Ремдесевіру.

У МОЗ уточнюють, що є домовленості про постачання інноваційного противірусного препарату прямої дії, про це буде повідомлено додатково.

МОЗ попередньо домовився про квоту на поставку препарату для лікування 300 тис. пацієнтів. Цей препарат знаходиться на третій (останній) стадії клінічних досліджень.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров’я затвердило зміни до протоколу лікування COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗ


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