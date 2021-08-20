Минздрав закупил исследуемый препарат для борьбы с коронавирусом

Министерство здравоохранения закупило 2 784 флаконов препарата "Тоцилизумаб" для лечения коронавируса.

Источник: МЗ

Прямая речь заместителя министра здравоохранения Александра Комариды: "Мировая практика использования препарата и прошлогодний опыт его участия в лечении украинцев дает основания и в дальнейшем его применять.

Исследования еще продолжаются, но сейчас, если есть возможность сохранить жизни – мы должны ее использовать".

Детали: Далее закуплен препарат будет распределен регионам.

Комарида отмечает, что ГП "Медицинские закупки Украины" приобрели патентованный оригинальный препарат непосредственно у производителя.

Кроме того, продолжается закупка 14 346 упаковок Ремдесевира.

В Минздраве уточняют, что есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, об этом будет сообщено дополнительно.

МЗ предварительно договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тыс. пациентов. Этот препарат находится на третьей (последней) стадии клинических исследований.

Напомним: Министерство здравоохранения утвердило изменения в протокол лечения COVID-19.