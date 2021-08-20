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На кордоні з Білоруссю Польща створила табори для біженців

П'ятниця, 20 серпня 2021, 04:58
фото: DW

Через велику кількість нелегалів, які перетинають кордон Польщі з боку Білорусі, Варшава створила нові табору під охороною для прийому біженців.

Джерело: DW з посиланням на керівника служби прикордонної охорони Польщі

Деталі: Дві таких установи вже відкриті в населених пунктах Бяла Подляска і Червона-Бур на сході країни.

Ведеться пошук інших місць для створення ще декількох таборів для нелегальних мігрантів.

Напередодні міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про посилення прикордонної охорони з допомогою армії. До кордону з Білоруссю будуть спрямовані понад 900 військовослужбовців, заявив він.

З початку серпня кордон Польщі і Білорусі спробували нелегально перетнути 2100 осіб.

Нагадаємо: Близько 25 редакторів найбільших польських мас-медіа у спільному листі закликали владу Польщі допомогти білорусам, які втікають від переслідування на батьківщині. 

Теми: ПольщаБілоруськордон


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