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На границе с Беларусью Польша создала лагеря для беженцев

Пятница, 20 августа 2021, 04:58
На границе с Беларусью Польша создала лагеря для беженцев
фото: DW

Из-за большого количества нелегалов, пересекающих границу Польши со стороны Беларуси, Варшава создала новые лагеря под охраной для приема беженцев.

Источник: DW со ссылкой на руководителя службы пограничной охраны Польши

Детали: Два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червони-Бур на востоке страны.

Ведется поиск других мест для создания еще нескольких лагерей для нелегальных мигрантов.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. До границы с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.

С начала августа границу Польши и Беларуси попытались нелегально пересечь 2100 человек.

Напомним: Около 25 редакторов крупнейших польских СМИ в совместном письме призвали власти Польши помочь белорусам, которые бегут от преследования на родине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаБеларусьграница
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