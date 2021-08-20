На границе с Беларусью Польша создала лагеря для беженцев
Из-за большого количества нелегалов, пересекающих границу Польши со стороны Беларуси, Варшава создала новые лагеря под охраной для приема беженцев.
Источник: DW со ссылкой на руководителя службы пограничной охраны Польши
Детали: Два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червони-Бур на востоке страны.
Ведется поиск других мест для создания еще нескольких лагерей для нелегальных мигрантов.
Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. До границы с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.
С начала августа границу Польши и Беларуси попытались нелегально пересечь 2100 человек.
Напомним: Около 25 редакторов крупнейших польских СМИ в совместном письме призвали власти Польши помочь белорусам, которые бегут от преследования на родине.