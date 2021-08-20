Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін перед приїздом Меркель очорнив Київ перед Макроном

П'ятниця, 20 серпня 2021, 09:48
РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня, напередодні приїзду в Москву канцлера Німеччини Ангели Меркель, говорив по телефону з президентом Франції Еммануелем Макроном і звинуватив Київ у загостренні ситуації на Донбасі. 

Джерело: сайт Кремля

Дослівно: "Проведено обмін думками з проблематики врегулювання внутрішньоукраїнської кризи (Кремль традиційно відкидає свою причетність до конфлікту – ред.). Висловлено занепокоєння в зв'язку з напруженістю на південному сході України.

Володимир Путін звернув увагу на деструктивні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії зіткнення, а також тиражує провокаційні законодавчі ініціативи, що прямо суперечать Мінським угодам.

Підкреслено необхідність реалізації київською владою всіх раніше досягнутих домовленостей, перш за все – мінського "Комплексу заходів" 2015 року як безальтернативної основи врегулювання. У зв'язку з цим підтверджено налаштованість на координацію зусиль Росії та Франції у "нормандському форматі".

Деталі: Президенти РФ і Франції обговорили ситуацію в Афганістані після приходу до влади Руху талібів і готовність сприяти встановленню в Афганістані миру і стабільності в рамках РБ ООН і "Групи двадцяти" ,.

На прохання Макрона Путін інформував колегу про хід реалізації тристоронніх заяв щодо Нагірного Карабаху від 9 листопада 2020 року та 11 січня 2021 року.

Була також згадана "ситуація навколо іранської ядерної програми" і тема "Африканського континенту".

Нагадаємо: 20 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Росію з офіційним візитом, а 22 серпня вона приїде до Києва.

Штаб Операції Об'єднаних сил України щодня рапортує про порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків, які окупували схід України з військовою, збройною, фінансовою та політичною підтримкою Росії.

Олена Рощенко, УП
Теми: ПутінМакронРосіяФранціяДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін обрав голову БЕБ

Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана

Байден замінить свого представника на саміті Кримської платформи

РНБО вирішила відновити садибу Барбана та провести аудит пам’яток по всій Україні

РНБО запровадила санкції проти Шаріїв та головреда "Страни" Гужви 

РНБО вводить санкції проти Деркача і низки інших осіб

Усі новини...
Путін
Президент не очікує, що Меркель приїде від Путіна з подарунками
Русскій міф про "історичну єдність русскіх та українців"
Зеленський вважає Путіна "дуже емоційним"
Останні новини
23:04
На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор
22:25
ФотоПатріарх Варфоломій прибув до України
22:01
Новини економіки: Ахметов продав телеком-оператора, "Сбєрбанк" зобов'язали змінити назву
21:47
Ціни на залізну руду в Китаї різко впали
21:29
Новини 20 серпня: санкції РНБО та Кличко, знищення садиби
21:16
У керівництві Нацполіції кадрові зміни
20:45
Одеська компанія поставила в Київ свій перший низькопідлоговий трамвай
20:40
США в річницю отруєння Навального запровадили додаткові санкції проти РФ
20:08
Кабмін обрав голову БЕБ
20:07
Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана
Усі новини...