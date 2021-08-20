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Путін перед приїздом Меркель очорнив Київ перед Макроном

П'ятниця, 20 серпня 2021, 09:48
Путін перед приїздом Меркель очорнив Київ перед Макроном
РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня, напередодні приїзду в Москву канцлера Німеччини Ангели Меркель, говорив по телефону з президентом Франції Еммануелем Макроном і звинуватив Київ у загостренні ситуації на Донбасі. 

Джерело: сайт Кремля

Дослівно: "Проведено обмін думками з проблематики врегулювання внутрішньоукраїнської кризи (Кремль традиційно відкидає свою причетність до конфлікту – ред.). Висловлено занепокоєння в зв'язку з напруженістю на південному сході України.

Володимир Путін звернув увагу на деструктивні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії зіткнення, а також тиражує провокаційні законодавчі ініціативи, що прямо суперечать Мінським угодам.

Підкреслено необхідність реалізації київською владою всіх раніше досягнутих домовленостей, перш за все – мінського "Комплексу заходів" 2015 року як безальтернативної основи врегулювання. У зв'язку з цим підтверджено налаштованість на координацію зусиль Росії та Франції у "нормандському форматі".

Деталі: Президенти РФ і Франції обговорили ситуацію в Афганістані після приходу до влади Руху талібів і готовність сприяти встановленню в Афганістані миру і стабільності в рамках РБ ООН і "Групи двадцяти" ,.

На прохання Макрона Путін інформував колегу про хід реалізації тристоронніх заяв щодо Нагірного Карабаху від 9 листопада 2020 року та 11 січня 2021 року.

Була також згадана "ситуація навколо іранської ядерної програми" і тема "Африканського континенту".

Нагадаємо: 20 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Росію з офіційним візитом, а 22 серпня вона приїде до Києва.

Штаб Операції Об'єднаних сил України щодня рапортує про порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків, які окупували схід України з військовою, збройною, фінансовою та політичною підтримкою Росії.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінМакронРосіяФранціяДонбас
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