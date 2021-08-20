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Путин перед приездом Меркель очернил Киев перед Макроном

Пятница, 20 августа 2021, 09:48
Путин перед приездом Меркель очернил Киев перед Макроном
РИА Новости

Президент России Владимир Путин 19 августа, накануне приезда в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель, говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обвинил Киев в обострении ситуации на Донбассе.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Проведён обмен мнениями по проблематике урегулирования внутриукраинского кризиса (Кремль традиционно отвергает свою причастность к конфликту – ред.). Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. 

Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям.

Подчёркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договорённостей, прежде всего – минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтверждён настрой на координацию усилий России и Франции в "нормандском формате".

Детали: Президенты РФ и Франции обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти Движения талибов и готовность содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности в рамках СБ ООН и "Группы двадцати",.

По просьбе Макрона Путин информировал коллегу о ходе реализации трёхсторонних заявлений по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. 

Была также "затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы" и тема "Африканского континента".

Напомним: 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с официальным визитом, а 22 августа она приедет в Киев.

Штаб Операции Объединенных сил Украины ежедневно рапортует о нарушении режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков, которые оккупировали восток Украины с военной, вооруженной, финансовой и политической поддержкой России.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ПутинМакронРосcияФранцияДонбасс
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