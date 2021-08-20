Муженко: В штурме Иловайска не было необходимости, он ничего не давал

Экс-начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что в штурме Иловайска в августе 2014 не было необходимости, по его словам, это была инициатива руководства МВД.

Источник: Муженко в интервью изданию "День"

Прямая речь по операции: "Я был с самого начала против этого. В том числе и против такой усиленного внимания в СМИ. Эта операция не имела того значения, которое ей уделялось. Тогда планировалось освобождать Луганск. Не было бы Иловайска - был бы освобожден Луганск. А если бы освободили Луганск, то не было бы никакого "ЛНР".

Мы уже занимали доминирующие высоты в Камброде с которого весь Луганск был как на ладони. Даже при уходе мы должны были закрепиться по левому берегу реки Лугань, а в итоге откатились аж за Сиверский Донец по Счастью и Станице Луганской.

... В этом штурме не было необходимости. Он нам ничего не давал. Конечно, это был узел через который шли поставки техники и вооружения из России. Но когда мы перерезали железную дорогу в районе Кутейниково (а Иловайск располагается выше), в штурме Иловайска не было смысла. Идти на окружение самого Донецка за счет Иловайска - это был самый ресурсно затратный и опасный вариант с военной точки зрения".

Прямая речь относительно инициатора: "Это была инициатива руководства МВД. Там были добровольческие батальоны, которые ни Генеральному штабу, ни штабу АТО не подчинялись вообще. Руководству АТО вообще не было известно точное количество привлеченных бойцов. Батальон МВД "Азов" зашел в Иловайск и вышел , "Шахтерск" зашел и вышел.

То есть была дезорганизация, отсутствие управления и планирования боя, не налажено взаимодействие, и как результат - хаос. Неполные роты назывались батальонами. С военно-профессиональной точки зрения ни командование, ни личный состав к совершению военных действий подготовленными ни были".

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Напомним: