Ткаченко після руйнації будинку Барбана: Київ роблять безлицим мегаполісом

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурений цинічним знесенням у центрі Києва будинку Барбана кінця ХІХ століття, який влада не захистила від забудовника.

Джерело: допис Ткаченка у Telegram

Пряма мова: "Цей пост я пишу і як міністр, і як киянин. Жах і сором. Єдині слова, якими я можу описати ситуацію навколо будинку Барбана. Сором – за столичну владу, яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може привести.

Напередодні святкування Дня незалежності, в європейській столиці, вночі, як злодії, невідомі молодики будівельною технікою зносять історичний будинок кінця ХІХ сторіччя. Прекрасно знаючи про заборону будь-яких робіт, про припис Міністерства культури та інформаційної політики про заборону будівництва. Все це було проігноровано".

Деталі: Ткаченко зазначив, що зруйнований будинок – "це не пам’ятка ні національного, ні місцевого значення, а отже апеляцію МКІП подати не в змозі".

Він додав, що КМДА не підтримала законопроект Мінкульту про протидію хаотичній забудові.

"Тож і ростуть потворні торгівельні, офісні центри, знищуючи історичні пам’ятки. Київ із квітучого, комфортного, зі своєї історією міста перетворюється на безлиций мегаполіс. Жах і сором", – повторив міністр.

Цьому передувало: У Києві о 5 ранку 20 серпня будівельна техніка знищила будинок Барбана кінця ХІХ століття на вул. Обсерваторній 6, не допомогли ані обіцянки поліції зупинити будівельні роботи, ані вивчення ситуації столичною владою, ані спротив активістів.