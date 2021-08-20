У Києві вночі знесли будинок Барбана

У Києві о 5 годині ранку будівельна техніка знищила будинок Барбана кінця ХІХ століття.

Джерело: активіст Олег Симороз у facebook

Пряма мова: "Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6 забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця ХІХ століття...".

Деталі: Як повідомляли УП в четвер ввечері у КМДА, адміністрація "розбирається в документах".

Що передувало: Напередодні захисники історичного будинку на вулиці Обсерваторній, 6 в Києві (садиба Барбана) заявили про напад тітушок, яких начебто привіз забудовник для того, щоб знести будинок.

Міністерство культури та інформаційної політики стверджує, що вичерпало всі механізми впливу на ситуацію із забудовою садиб Барбана та Осипа Родіна у столиці, там кажуть, що столиця через бездіяльність влади втрачає кілька пам'яток архітектури. Поліція затримала двох активістів, які протестували проти забудови садиби.