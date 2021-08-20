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Ткаченко после разрушения дома Барбана: Киев делают безликим мегаполисом

Пятница, 20 августа 2021, 10:51
Ткаченко после разрушения дома Барбана: Киев делают безликим мегаполисом
Скриншот

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен циничным сносом в центре Киева доме Барбана конца XIX века, который власти не защитили от застройщика.

Источник: сообщение Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Этот пост я пишу и как министр, и как киевлянин. Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд – за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести.

Накануне празднования Дня независимости, в европейской столице, ночью, как воры, неизвестные молодчики строительной техникой сносят историческое здание конца XIX века. Прекрасно зная о запрете любых работ, о предписании Министерства культуры и информационной политики о запрете строительства. Все это было проигнорировано".

Детали: Ткаченко отметил, что разрушенный дом – "это не достопримечательность ни национального, ни местного значения, а следовательно апелляцию МКИП подать не может".

Он добавил, что КГГА не поддержала законопроект Минкульта о противодействии хаотичной застройке.

"Поэтому и растут уродливые торговые, офисные центры, уничтожая исторические достопримечательности. Киев из цветущего, комфортного, со своей историей города превращается в безликий мегаполис. Ужас и позор", - повторил министр.

Этому предшествовало: В Киеве в 5 утра 20 августа строительная техника уничтожила дом Барбана конца XIX века на ул. Обсерваторной 6, не помогли ни обещания полиции остановить строительные работы, ни изучение ситуации столичной властью, ни сопротивление активистов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевстроительствоТкаченко
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