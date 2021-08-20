Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ткаченко после разрушения дома Барбана: Киев делают безликим мегаполисом

Пятница, 20 августа 2021, 10:51
Скриншот

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен циничным сносом в центре Киева доме Барбана конца XIX века, который власти не защитили от застройщика.

Источник: сообщение Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Этот пост я пишу и как министр, и как киевлянин. Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд – за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести.

Накануне празднования Дня независимости, в европейской столице, ночью, как воры, неизвестные молодчики строительной техникой сносят историческое здание конца XIX века. Прекрасно зная о запрете любых работ, о предписании Министерства культуры и информационной политики о запрете строительства. Все это было проигнорировано".

Детали: Ткаченко отметил, что разрушенный дом – "это не достопримечательность ни национального, ни местного значения, а следовательно апелляцию МКИП подать не может".

Он добавил, что КГГА не поддержала законопроект Минкульта о противодействии хаотичной застройке.

"Поэтому и растут уродливые торговые, офисные центры, уничтожая исторические достопримечательности. Киев из цветущего, комфортного, со своей историей города превращается в безликий мегаполис. Ужас и позор", - повторил министр.

Этому предшествовало: В Киеве в 5 утра 20 августа строительная техника уничтожила дом Барбана конца XIX века на ул. Обсерваторной 6, не помогли ни обещания полиции остановить строительные работы, ни изучение ситуации столичной властью, ни сопротивление активистов.

Темы: КиевстроительствоТкаченко
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин избрал главу БЭБ

Перепутали КГГА с Минкультом – Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана

Байден сменит спецпредставителя на саммите Крымской платформы

СНБО решил восстановить усадьбу Барбана и провести аудит памятников по всей Украине

СНБО ввел санкции против Шариев и главреда "Страна" Гужвы

СНБО вводит санкции против Деркача и ряда других лиц

Все новости...
Киев
На ремонте диагностического центра в Киеве разворовали 3,6 миллиона - прокуратура
Тело белоруса, повешенного в Киеве, до сих пор не разрешают похоронить – жена
В День Независимости над Крещатиком пролетит "Мрия"
Последние новости
21:47
Цены на железную руду в Китае резко упали
21:29
Новости 20 августа: санкции СНБО, уничтожение усадьбы
21:16
В руководстве Нацполиции кадровые изменения
20:45
Одесская компания поставила в Киев свой первый низкопольный трамвай
20:40
США в годовщину отравления Навального ввели дополнительные санкции против РФ
20:08
Кабмин избрал главу БЭБ
20:07
Перепутали КГГА с Минкультом – Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана
19:46
На первых аукционах цена на зерновозы УЗ выросла вдвое
19:41
Меркель попросила Путина повлиять на талибов, чтобы помочь с эвакуацией
19:24
НБУ определил, каким будет курс гривни после длинных выходных
Все новости...