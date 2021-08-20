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Бойовики готують на День Незалежності "військові збори" – розвідка

П'ятниця, 20 серпня 2021, 13:59
Бойовики готують на День Незалежності військові збори – розвідка
фото ілюстративне

Головне управління розвідки повідомило, що бойовики на окупованих українських територіях запланували збори з військовозобов’язаними запасу на 24-28 серпня.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: «Командування ЗС РФ спрямовує основні зусилля на підтримання та нарощування стану бойової та мобілізаційної готовності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ.

Зокрема, на ТОТ ДЛО завершується підготовка до зборів з військовозобов’язаними запасу, проведення яких передбачається з 24 по 28 серпня. Протягом тижня у з’єднаннях і частинах 1 і 2 АК противника уточнено приписний склад, який буде залучатись до зборів, і здійснено оповіщення повістками резервістів за місцями роботи».

Деталі: Розвідка зазначає, що наразі завершується розгортання наметових містечок для розміщення бойовиків та підготовка пунктів прийому особового складу й техніки.

Українська правда

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Теми: ДонбасОРДЛОпровокаціїокупаціярозвідка
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