Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бойовики готують на День Незалежності "військові збори" – розвідка

П'ятниця, 20 серпня 2021, 13:59
фото ілюстративне

Головне управління розвідки повідомило, що бойовики на окупованих українських територіях запланували збори з військовозобов’язаними запасу на 24-28 серпня.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: «Командування ЗС РФ спрямовує основні зусилля на підтримання та нарощування стану бойової та мобілізаційної готовності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ.

Зокрема, на ТОТ ДЛО завершується підготовка до зборів з військовозобов’язаними запасу, проведення яких передбачається з 24 по 28 серпня. Протягом тижня у з’єднаннях і частинах 1 і 2 АК противника уточнено приписний склад, який буде залучатись до зборів, і здійснено оповіщення повістками резервістів за місцями роботи».

Деталі: Розвідка зазначає, що наразі завершується розгортання наметових містечок для розміщення бойовиків та підготовка пунктів прийому особового складу й техніки.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОпровокаціїокупаціярозвідка


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор

Кабмін обрав голову БЕБ

Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана

Байден замінить свого представника на саміті Кримської платформи

РНБО вирішила відновити садибу Барбана та провести аудит пам’яток по всій Україні

РНБО запровадила санкції проти Шаріїв та головреда "Страни" Гужви 

Усі новини...
Донбас
Путін перед приїздом Меркель очорнив Київ перед Макроном
Доба на Донбасі: загиблий військовий, обстріли і прольоти БПЛА
На Донбасі загинув український військовий
Останні новини
00:25
Делегацію США на Кримській платформі очолить міністерка енергетики
23:43
Ткаченко радить Кличку спрямувати удари по екскаваторах, що руйнують Київ 
23:04
На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор
22:25
ФотоПатріарх Варфоломій прибув до України
22:01
Новини економіки: Ахметов продав телеком-оператора, "Сбєрбанк" зобов'язали змінити назву
21:47
Ціни на залізну руду в Китаї різко впали
21:29
Новини 20 серпня: санкції РНБО та Кличко, знищення садиби
21:16
У керівництві Нацполіції кадрові зміни
20:45
Одеська компанія поставила в Київ свій перший низькопідлоговий трамвай
20:40
США в річницю отруєння Навального запровадили додаткові санкції проти РФ
Усі новини...