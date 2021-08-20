Боевики готовят на День Независимости "военные сборы" – разведка

Главное управление разведки сообщило, что боевики на оккупированных украинских территориях запланировали сборы с военнообязанными запаса на 24-28 августа.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Командование ВС РФ направляет основные усилия на поддержание и наращивание состояния боевой и мобилизационной готовности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОО.

В частности, на ТОТ ДЛО завершается подготовка к собранию с военнообязанными запаса, проведение которых предусматривается с 24 по 28 августа. В течение недели в соединениях и частях 1 и 2 АК противника уточнено приписной состав, который будет привлекаться к собранию, и осуществлено оповещения повестками резервистов по местам работы".

Детали: Разведка отмечает, что сейчас завершается развертывание палаточных городков для размещения боевиков и подготовка пунктов приема личного состава и техники.