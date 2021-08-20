Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики готовят на День Независимости "военные сборы" – разведка

Пятница, 20 августа 2021, 13:59
Боевики готовят на День Независимости военные сборы – разведка
фото иллюстративное

Главное управление разведки сообщило, что боевики на оккупированных украинских территориях запланировали сборы с военнообязанными запаса на 24-28 августа.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Командование ВС РФ направляет основные усилия на поддержание и наращивание состояния боевой и мобилизационной готовности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОО.

В частности, на ТОТ ДЛО завершается подготовка к собранию с военнообязанными запаса, проведение которых предусматривается с 24 по 28 августа. В течение недели в соединениях и частях 1 и 2 АК противника уточнено приписной состав, который будет привлекаться к собранию, и осуществлено оповещения повестками резервистов по местам работы".

Детали: Разведка отмечает, что сейчас завершается развертывание палаточных городков для размещения боевиков и подготовка пунктов приема личного состава и техники.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассОРДЛОпровокацииоккупацияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: